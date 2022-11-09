國民黨高雄市長候選人柯志恩昨在小港場廟口開講炮轟「高雄不是民進黨的專利」，她今（9）日受訪強調，高雄絕對還可以讓更多人過更好的生活，請大家要打破鐵板一塊的迷思，而不管對手陳其邁成立多少後援會、多少公會力挺，她仍與市民、年輕朋友直接對話，並再喊話「支持陳其邁，票投柯志恩」。

柯志恩今到金獅湖市場掃街拜票，行前受訪時，媒體問及昨天開講說「高雄不是民進黨的專利」，她指出，高雄長期被民進黨執政，超過國民黨執政的時間，好像大家認為「高雄就是鐵板一塊，民進黨的屬地」，但高雄絕對是還可以讓更多人過更好的生活，請大家要打破迷思，這是自己的本意。

媒體也問及陳其邁上周去高雄市醫師節慶祝大會，是否代表高雄醫界票鐵板一塊？柯志恩透露，她也拜訪過幾個醫界大老，「這就是為什麼我有很多海軍行程的緣故」，他們都說反正醫界都是1人1票，醫生的自主權非常高，所以不管陳其邁有多少後援會，不管有多少公會力挺，自己還是一句話「支持陳其邁，票投柯志恩」。

媒體問到，柯志恩在高雄市長選戰的好感度，在網路聲量20至25歲這個區段，輾壓陳其邁。柯志恩認為，她向來就非常注重學生的聲音，不管近日民進黨湧言會如何用淡江大學事件來打擊，她還是一本初衷，會繼續幫年輕人發聲。