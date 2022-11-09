南韓女星惠利，過去曾以女團「Girl’s Day」成員身分出道，憑著甜美臉蛋與自然不做作的個性受到大批粉絲喜愛，近幾年轉戰戲劇圈後，更在《請回答1988》、《我的室友是九尾狐》、《花開時想月》等劇中展現精湛演技，人氣不斷飄升。而過去曾公開自己親妹妹惠遴的她，近日再度帶著妹妹一同觀看BLACKPINK的演唱會，並於社交平台上曬出合照，妹妹驚人美貌及身材比例讓網友們暴動。

私底下也是一名網拍模特兒的惠遴，自從姊姊惠利公開兩人照片後，因為精緻臉蛋與獨特穿搭風格大受歡迎，IG吸引超過3.5萬人追蹤。而近日與惠利一同前往觀看BLACKPINK演唱會的她，事後也在IG上曬出她與BLACKPINK 4位成員，於舞台後方的合照，照片中只見惠遴穿著寬版棒球外套及牛仔褲，打扮輕便的站在她們的中央，開心的露出燦笑。

但網友看到照片後卻發現，她不僅臉蛋比其他4名成員更加小巧，腿部線條也相當修長，就像是BLACKPINK的其中一員，紛紛留言表示「這身材比例太狂了」、「不仔細看我還以為是新女團」、「BLACKPINK的臉已經很小了，沒想到惠遴更小」、「太羨慕了」、「她完全不輸藝人」、「基因實在太強大」，意外獲得矚目。