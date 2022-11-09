台劇女神曾菀婷擁有火辣魔鬼身材，在演藝圈打滾多年的她，有不少戲劇代表作，也常在社群媒體分享生活日常，昨(8)日她在IG曬出下半身失蹤的性感床照，卻讓眼尖網友發現蕾絲內褲疑似露出來了，引發討論熱潮。

曾菀婷近期常透過社群媒體分享個人的生活，而她先前曾公開2020年以8500萬的價格買下的信義區豪宅，更花費長達1年多時間裝潢，豪宅內部不僅精緻宛如樣品屋，客廳更放有一隻金色且項圈鑲鑽的豹，曾菀婷也為它取名為「賺爆」，而辦進新家後，也經常在家中陽台拍攝美照與粉絲分享。

昨(8)日曾菀婷在IG上分享保養日常「再怎麼累再怎麼醉都要卸妝保養，身為金牛座奇怪的堅持」，更附上一系列「性感床照」，照片中她身穿大件白色襯衫，搭配裡面的黑色內衣，露出纖細長腿跪在床上，姿勢非常誘人，而她的蕾絲內褲更是若隱若現，立刻引起網友暴動。

事實上，女星曾菀婷在2013年因飾演八點檔反派「郭佳佳」一角，知名度迅速竄升，除演技備受肯定，也奠定女神地位，近年來她也挑戰各類型不同的戲劇，像是《機智校園生活》、《媽，別鬧了！》等，讓觀眾看到不同戲路的她，除拍戲外，2017年更與友人合資創立自有保養品牌「萃莞媄」，經營的有聲有色。