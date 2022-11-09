39歲的凍齡女神李佳穎，屢被爆秘婚卻從未承認，對與圈外男友情事一向大方坦承的她，去年還說「這輩子從未被求過婚，如果結婚就會公開」，今（9日）《鏡週刊》又指她與前男模男友楊希謙早已秘婚又離婚，並無縫有了新歡羊肉爐老闆，該男還是閨蜜鮪魚（徐瑋吟）的舊愛楊先生。對此，李佳穎透過經紀人澄清沒有秘婚又離婚這件事，她與前男友已於去年底因為對於未來沒有共識，和平協議分手，現在兩人還是好朋友，因為對方是圈外人，不希望媒體再打擾他。

至於週刊寫的「羊肉爐男」，李佳穎大方認愛，坦承確實正在交往，但兩人沒有同居。週刊指是閨蜜女鮪魚介紹兩人認識，她也澄清，跟鮪魚是今年三月合作《愛玩客》才認識，錄完影后也沒交集，兩人不是閨蜜關係；而她認識羊肉爐男，應該是今年五、六月左右因為錄製YT頻道內容時，因為有共同朋友參與，才因此透過朋友認識，並非鮪魚介紹認識，且鮪魚自己在年初就已經對外宣布和男友分手，兩人肯定都沒有無縫接軌。

至於李佳穎和羊肉爐男交往多久，經紀人表示，實際交往時間她不確定，但應該是最近的事，因為九月時曾跟李佳穎一起去過那家羊肉爐店，當時「感覺還不是」男女朋友關係。

李佳穎前年受訪時就大方承認穩定交往圈外男友超過1年，也數度提到準備結婚，去年初還透露打算2月14日生日當天去登記結婚，但遇到大年初三於是作罷，之後預告會選下一個兩人都喜歡的日子去登記，對婚事態度一直都相當大方的她，去年就被週刊爆已秘婚圈外男友兩年，李佳穎當時回應：「等結婚會大方分享喜事，大家不用急著現在祝福我！哈哈！」否認根本沒有秘婚這件事。

她曾透露希望結婚與生小孩同時進行，「隨時歡迎有小生命進到我肚子裡」，並表示希望40歲前完成結婚生子這件事，但因為疫情導致要辦公開儀式有點不方便，所以如果真的結婚，會默默選個對兩人有意義的日子、通知爸媽後再去登記結婚就好。她也說過「已經跟另一半交代千萬不要求婚，我害怕被求婚、浪漫情節，那會讓我很尷尬，我連拍戲演浪漫的東西都會尷尬，現實中希望另一半不要給我偶像劇劇情，希望人生大事不要造成我的尷尬！」