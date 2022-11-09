針對有報導指出，包括澳洲在內的西方多國軍事飛行員曾被接洽協助訓練中國軍隊，為此，澳洲將展開檢討，探究退役國防軍人員在保護國家機密上的義務與責任。

路透社報導，國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，各情治機構和澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）正在「調查澳洲境內若干案例」。他同時宣布展開檢討工作，評估管理澳洲國防軍（Australian Defence Force）人員的各項政策及程序。

馬勒斯在記者會上表示：「對於擁有我國機密的人來說，無論你是透過在澳洲國防軍還是在大英國協其他地方服役取得這些機密，都有長久保密的義務。」

「重要的是，我們有最強大的框架來保護澳洲情資和機密。」

在英國，經媒體爆料有多達30名飛行員曾赴中國協助訓練解放軍後，倫敦當局已表明將變更國安法來阻止退役飛官被第三方機構招募前往中國工作。

英國媒體報導聚焦於南非測試飛行學院（Test Flying Academy of South Africa）；而這間學院在官網發布聲明回應說，它們「堅信學院本身與旗下員工的各項行為，並未違反任何英國法律」。

在紐西蘭，總理辦公室發言人表示，國防部長同樣徵詢國防軍意見，看紐西蘭是否需要法律來阻止退役飛官遠赴海外當外國軍隊的教官。