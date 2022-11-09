據《富比士》全球富豪即時排行榜，穆斯克淨資產在8日縮減39億美元，下跌至1,974億美元，跌破2,000億美元水準，主要是受到特斯拉股價近期急跌拖累。因為他入主推特後，投資人擔心其要花更多時間去解決目前推特混亂局面，可能無暇顧及特斯拉的經營。

特斯拉股價8日下跌近3％收191.3美元，連續三個交易日收黑。從穆斯克10月27日正式完成收購推特後，特斯拉股價迄今已累計下跌逾15％。

穆斯克的主要資產，是其持有特斯拉股權近15％而來。按8日收盤價計算，特斯拉市值下降至6,223億美元。

若從穆斯克4月表示要收購推特起計算，特斯拉市值已腰斬近一半，他的淨資產也大幅縮水700億美元。

穆斯克為完成以440億美元收購推特，收購協議中的股權融資總額達335億美元，並舉債130億美元。

投資人擔心他砸重金收購推特後，會花更多時間去重整推特業務，減少處理特斯拉業務的時間而可能影響未來業績，加上電動車市競爭愈來愈激烈，因此紛紛賣出特斯拉股票。