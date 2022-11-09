專攻RISC-V架構處理器矽智財（CPU IP）的晶心科（6533）8日宣布N25F-SE已成為全球首款全面合規ISO 26262車規標準的強化安全IP並已開放授權，且已有超過6家系統單晶片（SoC）大廠採用該IP開發車用晶片。晶心科IP布局車用領域已逾二年，打進包括低功耗雷達、電子控制系統及儀表板等車用電子生產鏈，最快第四季就會開始有權利金挹注。

32/64位元、高效能低功耗的RISC-V處理器核心領導供應商暨RISC-V國際協會創始首席會員晶心科技，今日宣布其強化安全之AndesCore N25F-SE 是業界第一個通過ISO 26262功能安全標準認證，全面符合汽車應用開發的RISC-V CPU IP。SGS-TUV Saar GmbH以一家獨立的功能安全認證機構之身分，已完成對N25F-SE的產品評審及安全稽核流程，確認該產品已符合ASIL B（汽車安全完整性等級B）應用所需的功能安全水準，此次評鑑依據所有適用的ISO 26262系列標準，包含第2、4、5、8和9部之標準。

晶心科N25F-SE是一個32位元RISC-V CPU核心，支援標準的IMACFD擴展指令集，包括高效整數指令集和單／雙精度浮點運算指令集。N25F-SE也結合晶心第五代V5擴展指令集，以進一步提高性能並降低程式碼的大小，同時也縮小晶片面積。

N25F-SE的高效能五級流水線在高工作頻率和精簡設計間達到良好的平衡。其靈活的介面大為簡化SoC設計。N25F-SE與備受歡迎的同系列產品N25F一樣，具有豐富的可配置選項，所有這些選項均經過ISO 26262全面認證，因此SoC設計團隊在提供車用解決方案時，不會受限於一種特定的CPU配置。

ISO 26262將功能安全定義為「不致因電氣/電子系統故障行為所引起的危害，而導致不合理的風險」。為了以合理的成本結構達到所需的功能安全，從較寬鬆的ASIL A到最嚴格的ASIL D，應以各自適當的安全措施來對應不同的ASIL級別的需求。一般而言，ASIL B等級的電子系統應用可涵括儀表板、車艙內監控、感應式車門及啟動引擎、燈光控制、胎壓監測、視覺化先進駕駛輔助系統和車窗控制等產品應用。無論是為了在車輛設計上導入新式電子系統，或是從原先尚未符合 ISO 26262標準之現存電子系統的升級，N25F-SE都非常適合這些需要符合ASIL B標準的各式應用。

晶心科技總經理暨技術長蘇泓萌表示，在2020年，晶心科技的車用處理器核心開發流程已符合ISO 26262標準之ASIL D等級要求，成為第一家獲得該認證的RISC-V CPU供應商。隨著通過認證之開發流程到位，正式啟動我們的功能安全系列產品路線圖，計畫每年至少交付一個符合ISO 26262標準的CPU核心，以陸續涵蓋各式性能和所有功能。

蘇泓萌表示，從低功耗且注重成本的MCU到高算力的人工智慧/機器學習之運算加速，晶心開發一系列可廣泛應用的AndesCore處理器。我們很興奮地宣佈我們的第一款功能安全之AndesCore N25F-SE，該核心是基於晶心最受歡迎並且最成熟的RISC-V處理器IP、25系列強化改款而來。