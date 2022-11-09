一名43歲劉姓男子去年間經過台中一處菜市場，見到一名4歲女童坐在機車上等候母親買菜，劉男竟伸手來回觸摸女童的胸部，當場被女童母親逮到並報警處理。台中地院審結，依違反性騷擾防治法，處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決書指出，劉男去年11月21日上午9時許經過台中西屯區的水湳菜市場水果攤位，發現1名母親騎機車載4歲女兒買水果，女子下車後獨留女童在車上，劉男見有機可乘，竟站在女童旁邊，以手來回撫摸女童的胸部，旋遭女童母親當場發現並報警處理，因而查獲。

劉男接受警詢時不認罪，稱他當時看到女童坐在機車上，想要送女童佛珠；偵訊時又改口稱，當時是去買水果，是女童母親誤會他，且他也沒有站在女童隔壁等，檢察官認為劉男說詞反覆，僅為卸責之詞，故依違反性騷擾防治法將其起訴。

台中地院審理時，法官認為，劉男只為了逞一已私慾，趁女童無法抗拒之際觸摸胸部，顯未尊重他人身體自主權，實在不可取，兼衡劉男在偵查中否認犯行，被害人尚屬稚齡、身心均尚於成長階段，劉男所為將造成被害人難以抹滅陰影，犯罪所生危害非輕，且劉男也尚未與女童的母親達成和解等，依成年人故意對兒童犯意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其胸部之行為罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。