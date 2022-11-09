人人都想要賺大錢，有些人會利用自己的資源和努力不懈的精神，來完成自己的人生目標累積財富，《旺好運》運勢專欄指出生肖鼠、生肖虎、生肖蛇、生肖狗、生肖豬天生就有富貴命，會不斷把優勢擴大，並時常累積自己的人脈，最後那些受到恩惠的人也會給予回報，變成財運的貴人。

▍生肖鼠

屬鼠的人對錢敏感，哪裡有得賺就往哪裡去，而且聰明靈敏，又懂得理財，擅於投資，平常就累積不少財富。

▍生肖虎

屬虎的人天生權貴，受到所有人關注，做事總是充滿自信，不會綁手綁腳，因此總能靠著自己達成目標，取得財富。

▍生肖蛇

屬蛇的人很有商業頭腦，做什麼事都迅速確實，也會有貴人相助，財運、事業運、運氣都極佳。

▍生肖狗

屬狗的人勇敢忠誠，對家人、朋友都非常好，願意付出許多心力，結交到許多值得信賴的人，而那些受到恩惠的人也會給予回報，變成財運的貴人。

▍生肖豬

屬豬的人命中帶財，一生都不為錢財苦惱，懂得賺錢、投資，也懂得理財，加上常常有好運眷顧，總是能過得順風順水。