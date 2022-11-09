花蓮吉安鄉長游淑貞帶著吉安鄉公所飼養的閹雞，參加今年「閹雞秤重比賽」賽外賽，雖然其重量僅約10斤重，但它活力振翅、高聲啼叫的畫面，逗得現場笑聲連連，氣氛相當熱鬧。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉「閹雞秤重比賽」今年共有53隻雞隻參賽，不過重量大多落在9至12斤左右，較歷年清上許多。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉每年都會在農曆10月15日下元節舉辦客家文化藝術節活動，傳承客庄文化，其中重頭戲「閹雞秤重比賽」往年都會吸引各村村民帶著自家閹雞參賽，今年各雞隻重量約落在11、12斤左右，較往年輕，但永興村長夫人郭寶珠的雞隻卻重達13斤9兩，不僅奪下冠軍寶座，更是今年榜單唯一一隻突破13斤者。

今年閹雞秤重比賽共有53隻雞隻參賽，每隻在飼主長達近1年時間的悉心照料飼養下，各個身形飽滿、羽毛亮澤，難以預測冠軍鹿死誰手；每個飼主在秤重時，因擔心雞隻重量恐受驚擾晃動影響，均小心翼翼地放上電子秤，深怕流失幾兩重的誤差而與冠軍寶座擦身而過。

不過吉安鄉公所為達賽事公平，特請村里長告知參賽者一定要帶「閹過的雞」，且現場還有3位評審嚴格把關，因此今年參賽雞隻的重量較往年輕上許多，大多為9至12斤許，不過永興村長夫人郭寶珠的雞隻，看似體型中等，原以為只有12斤許，沒想到放上磅秤，螢幕竟顯示13斤9兩，雖較去年冠軍14斤少，但還是創下今年榜單最重雞隻紀錄，更奪下冠軍寶座，讓現場驚呼聲連連。

郭寶珠分享飼養秘訣，她笑說，自己其實沒有特別照顧雞隻，就採自然放養，讓它自由隨處跑，平時多餵玉米粒、青菜等，有時也會讓它吃剩飯。每年賽事都會參加，但都與名次無緣，去年好不容易把雞隻養到13斤重，卻因故無法參賽，今年想說再接再厲，沒想到一秤奪冠，相當開心，感謝神明保佑，明年還會繼續再戰。

此外，吉安鄉長游淑貞也特別帶著吉安鄉公所飼養的閹雞參加賽外賽，雖然其重量僅約10斤重，但它活力振翅、高聲啼叫的畫面，逗得現場笑聲連連，氣氛相當熱鬧。

吉安鄉公所說明閹雞秤重比賽由來，過去居於農村的傳統客家人為酬謝天公，自年初開始飼養閹雞，把肉質養得肥嫩、厚實後，於祭祀前參與賽事，展現家戶對神明的敬意，最後在趕於子時前，擺起供桌，向天公祈求來年豐收與平安，下元節當天更要帶著「天神良福雞」等三牲供果，到廟裡酬謝五穀神農大帝賜予的風調雨順、祈來年平安豐收。