PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。陳則表示，他判斷是自己上周六辯論表現太好了，好到國民黨會怕，所以才要出「奧步」了。陳的言論引發熱議，大批網友相當不認同，更有人反嗆：「這人真的自我感覺良好到很Low的地步。」

陳時中7日在中山區植福宮開講時哽咽道，看來是他辯論會表現太好，好到國民黨怕了，所以要出奧步了，更疑似暗諷國民黨台北市議員徐巧芯，「不要自己看到選情不爽，就想讓大家都不爽」；並再度重申，他判斷自己辯論表現太好了，好到對手怕了，希望大家不要被謠言所影響。

陳時中一番言論掀起熱烈討論，網友湧入PTT論壇留言：「我判斷，你判斷失準」、「你想太多了，你一直以來除了死忠票，沒其他的」、「你民進黨招式最多」、「好委屈喔，原來陳部長都一直被抹黑」、「辯論最後問棄保，草包本色一覽無遺，除了死忠的，誰會覺得你辯論強？笑死！」「陳時中讓跟多人討厭民進黨」。

也有網友表示：「這人真的自我感覺良好到很Low的地步」、「講不完的垃圾話」、「平行世界來的嗎？」「辯論最爛的就時中」、「表現那麼差，笑死」、「懶得吐槽了」。