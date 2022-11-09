柴山志工奉茶隊隊員洪木生（左起）、吳宇軒、吳偉捷揹水上柴山奉茶。（林瑞益攝）

高雄市67歲洪木生到柴山揹水給民眾止渴，也成為他的日常，30年來如一日。洪木生謙稱，如今柴山志工奉茶隊已經略有規模，經常揹水上山的成員超過200名包含高雄市議員黃柏霖等人。

因為從年輕時就揹水上柴山奉茶，洪木生雖然已經年過6旬，但身體仍相當硬朗。他坦言，年輕時如果空手上柴山，約十幾分鐘就可以抵達山頂，如今會慢一點。

人稱「生哥」的洪木生表示，揹水的好處很多，可以淨化心靈，同時也是很好的運動，他曾經1天揹兩趟水上山。洪年輕時做報關生意，因緣際會喝了山友請的茶水，讓他也想回饋給民眾，因此就開始揹水上柴山奉茶，轉眼間已過30年。

洪木生與太太也因為揹水認識，成就一段良緣。至今，太太有空時也會與他一起揹水上柴山，家人也會建議他多休息，少揹幾桶水。

柴山奉茶站共有3站，包含雅座站、盤榕站與七蔓站，提供大麥養身茶，由洋參、糙米、大麥、決明子、紅薏仁熬煮而成。另外，盤榕站還有洛神花茶、薑茶及青草茶。

每站1個月支出費用大概3、4萬元新台幣，由各站內部揹水義工自發性繳交，洪木生說，曾經有人想要贊助奉茶隊，但他都婉拒，避免產生是非，他們也沒有成立協會，就是一群志同道合的朋友組成，在柴山的入口處設有辦公室，供大家歇腳。

除了揹水上山外，志工們也幫忙修理損壞的木棧道、撿山上遊客遺留的垃圾，以及清理猴子的糞便等。

揹水隊成員來自各行各業，高雄市議員黃柏霖也是成員之一，以及國中三年級生吳宇軒，吳宇軒於今年8月已經爬完百岳。黃柏霖猶記得2007年要去參加揹水隊時，洪木生擔心他只是一時興起玩玩，還要求他得揹滿100次才准許他加入。黃柏霖說，他當時花了半年的時間就達成，累計十餘年來共揹了795次，如今大約1周揹1次水上柴山。