台灣少子化問題嚴重，近日台北市南港某幼兒園傳出虐童事件，讓無黨籍台北市長候選人黃珊珊秀出自己20年前懷孕的照片，說「身為母親，是完全不能忍受的」，承諾將建立健全、友善的托育環境，解決父母的後顧之憂，讓女性安心回歸職場。

黃珊珊今（9）日在臉書貼出20年前的孕肚照，透露當時胖了27公斤，兒子一出生就有4500公克，肚子大到沒辦法開車，而因為有一位很棒的保母媽媽，才讓她能無後顧之憂地兼顧事業與照顧小孩，所以她清楚知道，托育對一個雙薪家庭或職業婦女來說有多重要。

「大家都在討論提高補助！」黃珊珊認為，建立一個健全、友善的托育環境，實際上比直接發錢更重要，近年女性意識抬頭，但照顧小孩又常常被認為是女性主要責任，因此要讓女性感受到照顧小孩不是她一個人的事，有各種系統可以協助、支持，不會影響到她回歸職場，才能提高女性願意生小孩的意願。

黃珊珊指出，台北市在8年前首創托嬰中心，解決了很多家庭需要的托嬰問題，現在她則要提升托嬰中心、幼兒園的照顧品質提升，照顧托育機構的老師福利與薪資條件，讓他們有好的工作環境，才能有好心情照顧小寶寶，也能讓父母安心。

她強調，這幾年台北市政府做了很多努力，如在幼兒園強制安裝監視器等，就是希望老師們能夠意識到管教方式會被拍下，但近日仍發生離譜的案件，「身為母親，是完全不能忍受的，更何況是幼小的孩子。」