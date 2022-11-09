廖婉如持續代夫出征，到新莊四維市場向攤商拜票。（林佳龍競選辦公室提供）

民進黨新北市長候選人林佳龍及妻子廖婉如持續分進合擊！今（9）日林佳龍陣營規畫2場掃街拜票行程，上午由廖婉如代夫出征，前往新莊昭德宮參拜並到四維市場拜票，晚間則由林佳龍本人進行車隊掃街。廖婉如受訪時提到，新北正職特教教師員額僅比雲林縣多一點，讓她感到非常心疼。

廖婉如今天上午持續代夫出征，她先前往新莊昭德宮參拜，接著跟競選團隊到四維市場掃街。她在受訪時提到，自己在替林佳龍跑行程的過程中，學習、收穫很多，也感受到新北市民的溫暖、溫和。

不過她說昨晚在夜市掃街時，遇到特教老師來向她陳情，新北市作為全台人口最多的城市，但在正職特教老師的員額卻很少，去年為全台倒數第二，僅比雲林縣多一點點而已。廖婉如說自己聽到後非常心疼，因為自己本來就對社福領域很有興趣，現在也更了解新北社福的問題，也希望未來有機會能替新北市民做得更多。

至於是否會替林佳龍跑行程到最後一刻？廖婉如則是表示，大家還是比較喜歡看到林佳龍，只是因為之前丈夫確診，所以才會多少幫忙一點，不過她也表示，在選舉及跑行程的過程中，就有機會接觸到很多民眾，也是分享理念的機會，所以自己非常珍惜這樣的可能性。

另外有關計程車買廣告遭侯辦指控涉及賄選一事，廖婉如則回應，因為昨晚去夜市掃街，所以並沒有深入了解，僅是稍微看到這個消息，不過她認為這跟登公車廣告一樣，不清楚問題在哪裡，但還是覺得讓競辦來發言會比較正確。