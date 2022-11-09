新竹市警察局第二分局偵查隊長簡上卜表示，本案是離職員工在外金錢糾紛所引起，店家無辜受到波及。（王惠慧攝）

新竹市東區某理髮店驚傳槍響，21歲的陳姓嫌犯疑似不滿該理髮店員工欠錢不還，7日晚間搭乘21歲莊姓嫌犯騎乘的機車，至理髮店外開槍，幸好當時無人在店內，並未造成人員受傷。警方獲報後隨即在6小時內火速逮人，全案移送新竹地檢署偵辦。

新竹市東區某理髮店員工8日上班時發現鐵捲門上有4個彈孔，連忙報警。警方場勘察後發現有4個彈孔，深入追查後發現，疑似是店內已離職員工在外金錢糾紛引起，而該員工日前已離職，店家無辜遭波及。

警方調閱監視器後，確認案發時間為7日晚間，當時店家已打烊，店內無人，現場無人受傷，擴大追查發現，1輛雙載的機車行跡可疑，研判即為作案犯嫌，經報請新竹地方檢察署指揮偵辦，新竹市警察局已於獲報後6小時內將2名犯嫌拘提到案，後續依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

新竹市警察局第二分局偵查隊長簡上卜表示，本案發生在7日晚間，當時店家已打烊無人在店，隔日員工上班後發現報案，深入追查是離職員工在外金錢糾紛所引起，店家無辜受到波及，經調閱監視器，已於6小時內將犯嫌拘提到案，強調對於任何不法暴力行為，絕對深入追查，依法究辦。