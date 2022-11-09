選舉進入倒數時刻，台南市長黃偉哲昨天接受「台灣人俱樂部」電台代班主持人王定宇專訪，王提到，黃偉哲把公家事當成自己的事認真對待，很為鄉親福祉著想，他也呼籲，民眾不要以為市長選情看起來很穩，就不投票，大家一定要互相鼓勵投票，因為票沒開出來以前，結果都是未知數。

黃偉哲將從明天開始請假做選前最後衝刺，10日中午二度陪同第11選區市議員候選人陳皇宇車隊掃街，下午則將前往台北賣椪柑及陪同南港、內湖區市議員王孝維車隊掃街，11日則將由副總統賴清德陪同到下營上帝廟，舉行「團結會贏 祈福參拜」造勢活動。

黃偉哲接受立委王定宇電台節目專訪，兩人暢談市政及分析政治時事。王定宇提到，城市的首長要懂得算財源，不是隨便喊喊而已，要想怎麼拿、怎麼補，所有的規畫預算到執行都需要一段時間，很多政策都是提早規畫好的，不是馬上宣布就能馬上做，更不是像國民黨市長候選人所說：「我說了，你才要做。」

黃偉哲說，講到財政，台南客觀環境是六都中最艱困的，因財政自給率33％是六都最低的自有財源，其他都須要要靠中央補助，為了幫市民荷包把關，他錙銖必較，從明年開始，台南會繼續加發健保補助和重陽敬老金這些相關福利，65歲到100歲以上長輩，最少可領到4000元以上，最多可領到3萬2000 元，這些都是市府開源節流，省下來照顧長輩的心意。

王則提到，他從以前跟黃偉哲就是立院好同事，到現在他當市長，兩人認識十幾年，他稱許黃偉哲是做事謹慎、很會管理的人，而且會把公家的事當成自己的事來認真對待，真的很為鄉親福祉著想。