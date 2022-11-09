疫情加上新經濟股價重挫，中國富豪榜大洗牌，賣水養豬的企業家財富超越馬雲，在中國富豪榜名列前茅。胡潤最新百富榜，農夫山泉68歲創辦人兼董事長鍾睒睒以4550億元（人民幣，下同）財富蟬聯中國首富。騰訊主席馬化騰身家縮水逾千億元，排第4位；阿里巴巴創辦人馬雲身家縮水逾700億至1800億元，排第9位，急跌4名。「養豬」的牧原秦英林以多50億元身家超越馬雲。

香港首富、長和系創辦人李嘉誠家族身家淨增長百分之二，至2200億元，超越身家大縮水的「雙馬」馬化騰及馬雲。由於股市「跌跌不休」，富豪身家大縮水，字節跳動創辦人張一鳴及寧德時代董事長曾毓群，身家均減少近百分之二十八，排名分別為第2及第3名。排名第5的馬化騰連同碧桂園的楊惠妍，身家縮水過千億元人民幣，不過，楊惠妍仍蟬聯中國女首富。

今年中國前十大富豪中，來自農業和民生消費品行業發威，胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，很難想像在技術發展這麼快的時代，中國首富是做礦泉水的鍾睒睒，他的財富差不多是第二名做短影音的張一鳴和第三名新能源的曾毓群的財富總和，「養豬」的牧原秦英林財富首次超過馬雲。

今年胡潤百富榜有1305位企業家上榜，他們的個人身家都達到50億元的上榜門檻，較去年減少160人，減幅是有紀錄以來最大，上榜富豪總財富減少百分之十八，至24.5兆元；而今年上榜的香港富豪只有61人，較去年減少7人。