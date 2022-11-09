連日打民眾黨新竹市長候選人高虹安辦公室管理爭議的國民黨新竹市長候選人林耕仁，昨表態不再打高，讓選舉回歸「正常面」。林今受訪說，外界揣測眾說紛紜，競辦就是盼選舉回歸市政探討，讓全民知道他的政策、願景、操守、能力。

談到競選總部榮譽主委林政則肯定「高虹安不是壞人」，林耕仁表示，大家都很清楚，林政則是人人好、做人厚道、宅心仁厚，對每個人都說謝謝，「這是他個人本質」，但「高虹安是不是好人，第一個要問她自己」。

台北市長柯文哲批評林耕仁遇到政治就轉彎，林也反批，柯常常睜眼說瞎話，提醒柯，民眾黨只剩下清廉這塊招牌，現在受創了還不知道悔改，社會會自有公評。

至於有關高虹安剩餘的黑資料要如何使用，林耕仁說，資料是吹哨者提供的，有所本，現在就先保留，見時機再看看怎麼使用，現在是選舉期間，希望這個期間還是回到市政討論。

而這場選戰是否就不再打高虹安，林耕仁也說，這個不急，還有10幾天，現在繼續依照團隊共識，把政策牛肉讓市民知道，回歸選舉正常面。

藍營傳出，林耕仁選戰策略丕變，是遭黨中央與黨籍新竹市議員施壓，擔心便宜續打高虹安便宜綠營。林說，調整策略是團隊共識，團隊一致希望選舉回到市政討論，爭取市民認同他的政策與願景，自己是一個操守清白，道德沒有瑕疵的人。

外界也出傳出，因林耕仁家族生意因素，擔心續打高虹安會得罪鴻海創辦人郭台銘。林說，團隊從來沒有談過這個問題。