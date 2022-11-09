復旦大學網路空間國際治理研究基地主任沈逸9日在大陸《環球時報》撰文指出，大陸國務院新聞辦公室7日發布《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書，對當今世界來說，這是在動盪變革期持續推進全球網路空間命運共同體建設的宣言書。向世界展示推進全球網路治理秩序良性變革的中國方案，貢獻中國智慧。

沈逸表示，今年4月底，美國政府主導宣布了《網際網路未來宣言》，在中方發布白皮書之後，有輿論嘗試比較兩者異同。從本質來說，兩者沒有可比性，因所謂的《網際網路未來宣言》是用來掩飾華盛頓無能與失敗，為美國網路霸權強行「挽尊」的瑕疵品。《網際網路未來宣言》脫胎於美國政府用意識形態在全球「畫線站隊」，以此構建對華戰略競爭新思路的構想。其最初設想，是組建「聯盟」，而非發表「宣言」，主要起草者中有不少與台獨關係密切，相關團隊與其說是全球網路空間治理「專家」，不如說是一群「門外漢」與「搗亂者」。天真而魯莽地認為，可以用美式意識形態和價值觀重構全球網路治理秩序。他們一廂情願地以為，只要美國政府拿出「普世價值」大旗就可以在網路空間為所欲為。

沈逸稱，按照美國政府計畫，2021年12月召開「世界民主峰會」是推出這一設想的最佳時機，然而卻遭到嚴重挫敗。全球網際網路社群有識之士，包括美國國內一些長期活躍於網路空間治理領域的知名專家，毫不客氣地否定了華盛頓建立所謂「聯盟」的計畫，認為這個「聯盟」的根本目的就是用意識形態對網際網路進行陣營切割，其方案充滿了看似專業卻在本質上屬於主觀臆測的胡言亂語，相關制定者實際上是一群藉意識形態和「人權」理念瞎折騰的職業鬧事者，對全球網路空間治理的真實展開與運行現狀缺乏最為基本的認識和理解。

沈逸認為，當然，美國政府一如既往地表現出巨大的「靈活性」和「韌性」：一方面死撐著不認錯；另一方面悄悄地一再推遲「聯盟」成立時間，最後不得不拿出一個絲毫不具有約束力的宣言草草收場，拙劣訴求溢於言表，而全球網路空間治理各方對此也心知肚明。

沈逸強調，從更加宏觀的面向來說，《網際網路未來宣言》與《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書正好以視覺化方式，具體表徵了當今世界進入動盪變革期的含義：

動盪，指的是原有秩序無法繼續發揮其作用，又暫時無法產生有效的新秩序。其根本原因，就是曾經主導全球公共品供給的國家失去了繼續承擔維持和更新公共品職能的意願與能力。而《網際網路未來宣言》就是個別國家已經無法繼續按照當今世界所需要的那樣，在全球網路空間治理秩序中繼續發揮其應有功能的一個縮影。

而變革，指的是伴隨著力量對比變化，新的行為體將以符合時代潮流的方法，以負責任的方式提供具有建設性的公共物品，促進國際體系發生積極和良性的演化，解決問題、滿足需求。中國發布《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書，不僅歸納總結了中國的經驗，而且向世界展示了中國取得的最佳實踐，展示了中國為網路空間命運共同體建設持續不斷作出努力的決心。