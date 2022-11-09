今年上半年油價受到美國升息造成股市及其他資產下跌，以及未來景氣可能進入衰退與需求放緩的影響，油價在三月份達到127美元的高峰後，便進入整理期。即使全球股市大幅下跌，油價似乎在六月時還有突破高點的態勢，之後即不敵升息壓力及美國的釋放戰備原油影響，持續回檔至84美元。今早期街口布蘭特正2(00715L)跌破5日及10線，失守「2」字頭。市場關注FED升息尾端，天然資源的投資操作策略為何？

匯豐資源豐富國家債券基金經理人曾淼玲指出，近期油價攀升主要原因包括：一、石油輸出組織國家達成協議減產，二、冬日將至，俄羅斯可能利用停止供應石油及天然氣，逼迫親近烏克蘭的西方國家讓步，三、中國20大後可能經濟解封，需求上升，不再將多餘能源（尤其是天然氣）釋出。

曾淼玲強調，如果全球景氣沒有進入嚴重的衰退，造成需求的下降，能源及天然資源在長期供給不足的情況下，價格會持續的強勢，甚至進入所謂的超級景氣循環中 。

匯豐投信認為，無論短期或是長期，天然資源基金是好的避險工具，但是因為波動較大，部位比重不宜超過總投資的10% 。隨著低庫存與供需失衡持續存在，再加上北半球即將進入冬季，石油輸出國組織近日的減產舉措為企業盈利提供了較高程度的保護。考慮到該行業的強勁表現，估值仍具有吸引力。至於風險意識較高的投資人，也許使用資源國家債券基金較為適合 。