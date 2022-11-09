臺企銀(2834)在多元獲利效益顯現、資產品質顯著改善下，2020年10月自結稅後淨利創12.27億元新高，前10月自結淨收益237.38億元、提存前稅前淨利116.24億元、稅前淨利99.91億元、稅後淨利83.16億元，全數改寫同期新高，整體獲利成長動能暢旺。

臺企銀股價受台股疲弱影響，10月中下探11.5元的近3月低點，近日回升至11.85～12.25元區間盤整。今（9）日開高後帶量走揚2.82％至12.75元，隨後漲勢雖因賣壓出籠而收斂，早盤仍維持約1％漲幅。三大法人近日擴大加碼，本周迄今合計買超達2萬2399張。

臺企銀10月自結合併淨收益29.37億元，月增22.75％、年增達49.94％。稅前淨利15億元，月增34.08％、年增達近1.89倍。稅後淨利12.27億元，月增達43.66％、年增達1.8倍，創歷史新高，稅前每股盈餘約0.18元、稅後每股盈餘約0.16元。

累計臺企銀前10月自結合併淨收益237.38億元、年增18.34％，提存前稅前淨利116.24億元、年增25.11％。稅前淨利99.91億元、年增達近1.04倍，稅後淨利83.16億元、年增達93.75％，全數改寫同期新高，稅前每股盈餘1.24元、稅後每股盈餘1.04元。

臺企銀分析，今年營運締造空前佳績，主要受惠升息挹注利息淨收益攀升、且財管手續費收入增加。同時，資產品質大幅改善、風險承擔能力提升，前10月提存費用年減達62.75％，使整體績效穩定成長。隨著多元獲利策略效益顯現，將力拚全年營運表現攀峰。