在《古惑仔》飾演烏鴉聞名的張耀揚，今年已經59歲，留著一頭標誌性銀灰色長發，配搭灰白色鬍鬚，被人稱讚越老越有魅力，也成為不少男人的偶像，近日有網友討論起30位大香港「年過50美魔男星」，張耀揚排名竟打敗男神鄭伊健、劉德華、黎明，成為大家心目中的不老男神之一。

淡出幕前超過10年的張耀揚，仍無減大家喜歡他的熱情，至今仍有不少粉絲力挺，近來他曬出梳好一頭白髮，穿著西裝的照片，文質彬彬的模樣乍看和外國時尚界名人尼可森老伯(Nickelson Wooster)有幾分相似，最難得是他年過半百，身材依舊保持壯碩，無形中添了一絲成熟的男性魅力。

張耀揚把銀白色的長髮綁起，身材看起來相當壯碩。(圖/微博)

雖然電影中張耀揚大都飾演反派，但現實生活中卻十分熱心公益。2020年8月他就和莫少聰、張敏一起發起愛心捐贈活動，接著還跟隨團隊遠赴青海玉樹將物資、藥品、糧食送到村民和孤兒手上。一連十日的青藏高原之旅，讓張耀揚受盡高原反應之痛處，但仍咬牙撐下，每日協作搬運物資，和村民打成一片，可謂十分有愛心。