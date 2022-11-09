大貓熊館的場地內多了一項新的行為豐富化設施「冰床」，這項設施對於大貓熊們有極大的吸引力。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園大貓熊「團團」生病的消息發布後，大家的心情難免因為牠病情的好壞而有所波動，保育員們除了竭盡所能地讓「團團」舒適正常的過生活，還要同時顧及其他大貓熊成員正常的生活型態；在大貓熊館內設置了一項新的設施「冰床」。

動物園指出，最近眼尖的民眾發現，大貓熊館的場地內多了一項新的行為豐富化設施「冰床」，這項設施對於大貓熊們有極大的吸引力，「圓仔」會在冰床上面享受滑來滑去的快感，軟Q的肢體動作，就像是「滑冰高手」，「圓圓」和「圓寶」則會一起擠在冰床上滾來滾去，彷彿在做「冰上親子瑜珈」。

園方表示，大貓熊原生棲地年平均氣溫約在攝氏6至17度，保育員特別在大貓熊館設置了一個冰冰涼涼的體驗設施，讓他們有機會享受有如在雪中的感覺。

園方指出，特別設置了這項設施，冰床大小為長2公尺、寬1.5公尺，透過溫度的調控，可以呈現冰、霜或是冰水三種狀態，多功能變化使用，提供大貓熊不同的體驗型態。

保育員說，大貓熊「圓仔」常在冰床上面玩嗨，除了會在冰上有「游泳」、滑冰及翻滾的姿勢外，有時還會自製雪花來玩，冰上時不時可以見到大貓熊的腳印，十分可愛。

而「圓圓」和「圓寶」甚至會一起在冰上玩起親子翻滾遊戲，看到大貓熊在冰床上可以展現出多樣化的行為模式，保育員們對於這個辛苦設計的行為豐富化設施感到非常值得。

園方指出，大貓熊「團團」最近的狀態平穩，走路的時間及姿勢都略有改善，吃東西的狀況除了他喜歡的紅蘿蔔、蘋果、竹筍、窩窩頭外，目前竹桿及竹葉的攝食量及便便量也多增加一些些，這些轉變給予照護團隊帶來一點正向鼓勵。