蔣萬安提「恢復YouBike前30分免費」 黃珊珊狠酸「政見是草包」：怎會想退步到八年前 @中時新聞網 ​

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨在電視專訪時提到，當選後擬恢復騎乘YouBike前30分鐘免費，主張政府花小錢便能帶動民眾運動與節能減碳。對此，前台北市副市長、無黨籍候選人黃珊珊9日表示，恢復原有方式預計要花5億，但城市已進步8年，怎有人想走回頭路，她直言雖然不想說蔣萬安是草包，「但這個政見就是草包。」

黃珊珊上午參與北投中繼市場開幕典禮前接受媒體聯訪，談及蔣萬安欲恢復前市長郝龍斌時期的騎乘YouBike前30分鐘免費政策。她表示，不想說蔣萬安完全不了解台北市YouBike政策的來源，也許對方看一下前因後果就不會這樣說了。

黃珊珊指出，當時YouBike會開放前半個小時免費，主因是政策草創時期必須鼓勵民眾騎乘，後續發現很多民眾會運用空窗期，每半個小時就換車，有的人一天可以換好幾台不同的車，造成使用的浪費，所以加收5塊錢是希望民眾珍惜，若要恢復以往做法，預計要花5億左右。

「重點在於，這個城市已進步8年，怎麼會有人想要退步到當年、8年前的回頭路呢？」黃珊珊直言，不能說蔣萬安對此政策完全不了解，但至少要研究一下，台北市的進步不是用撒幣再走回頭路，市民好不容易能接受現行作法，而且行之有年，養成騎士對YouBike非常珍惜。

黃珊珊表示，政策草創階段和現在狀況不同，再回頭補助可能會造成8年前這種「不知所云」的方式，「我不想說他是草包，但這個政見就是草包。」

此外，談及上任後小內閣的遴選方式，黃珊珊指出，各局處會採用不同的方式來遴選人才，不會由首長獨斷，而先前提出勞動局將採Ivoting方式遴選局長，只會在幾個特定局處使用，如當年就選出賴香伶來任勞動局長，她也強調，未來將集結眾人智慧，不會獨斷獨行。