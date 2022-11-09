賴士葆臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

高端疫苗效益報告，傳出是疾管署做的；國民黨立委賴士葆在臉書發文，痛批蔡政府為高端特權開綠燈的事例罄竹難書，高端好像永遠長不大的巨嬰，蔡政府自我矮化成全天候保姆。

賴士葆說，蔡政府為了扶持國產高端疫苗無所不用其極，以政治以力介入科學實驗，高端疫苗在政府強力宣導成愛國疫苗，多數台灣人不買單，最後十幾億的高端要銷毀，高端不被國際普遍認可，去日本還要補打疫苗或做PCR，這些都阻擋不了蔡政府要繼續強力捍衛呵護高端的決心，甚至變本加厲到讓人匪夷所思的地步。

他說，過去為高端特權開綠燈的事例罄竹難書，這回在台北市長辯論會之前火速推出高端保護力報告，竟然是疾管署做的，政府變成民間企業的代打槍手，高端好像永遠長不大的巨嬰，政府自我矮化成隨侍在側的24小時保姆，高端自己不必做報告，政府沒有下限的護航到底。

賴士葆指出，疫苗審核應採國際標準才能獲得認可，蔡政府擋國際認可的疫苗挺高端，用政治凌駕專業審查疫苗，政府濫用公權力護航高端還振振有詞，包庇高端讓政府賠上公信力在所不惜，幾乎昏聵到難以言喻了。