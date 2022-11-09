美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在本次貨幣政策會後記者會上強調，現在考慮暫停升息為時尚早，美國的基準利率可能在2023年上半年超過5％，日經中文網撰文警告，美國這次以約40年來最快速度推進貨幣緊縮政策，全球8成國家經濟已出現衰退預兆。

日經中文網以「美國利率若超過5%，全球8成國家現衰退預兆」為題撰文指出，全球經濟衰退的信號，在已開發國家中已擴大至美國、德國和英國等歐洲各國，新興市場國家包括希臘和智利等也出現更為明顯的衰退跡象。

報導提到，新興市場國家缺乏外匯儲備，這些國家為了要遏制貨幣貶值，不得不跟進升息，但將給經濟帶來沉重負擔，貧窮國家被強加上的負擔不容忽視。

雪上加霜的是，俄烏局勢帶來的食品漲價也產生影響，高通貨膨脹正在擠壓家庭收支，國際金融協會（IIF）數據顯示，在發生大規模糧食危機的35個國家中，16國已陷入債務危機，或者將陷入的風險很高。

IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas也警告最糟糕的情況尚未到來，預測2023年已開發國家的經濟增速將放緩至1.1％，中國也僅為4.4％。