九合一選舉將在11月26日登場，各縣市候選人也紛紛端出政策牛肉，但台灣少年權益與福利促進聯盟與兒童權益聯盟評比發現，全台縣市長候選人中有近半數不及格，平均分數僅有62分。

本次兒少政見評比，包括兒少福利、教育勞動、藝文休閒、生存發展、十八歲公民權等5大面向，並邀請第一線兒少服務單位及青少年學權組織組成兒少政策評審團，全台共有54組候選人參與。

其中陳薇仲獲得94.89的最高分，台少盟理事長林月琴指出，陳薇仲針對未升學、未就業及自立少年的輔導措施，與兒少發展困難相符，另外還提高兒少預算、設立勞動處、加強青少年勞工權益保障，為貼合台灣兒少發展的亮眼政見。

陳薇仲表示，擔任市議員期間就希望基隆市政府應針對青少年及兒福要有完整資源投入，如公共空間及校園空間規劃要納入兒少意見，不僅符合表意權也更符合他們的需求，她也提出應更支持特殊教育及情感教育，以打造更友善平等的環境。

林月琴說，此次評比包括陳薇仲、嘉義市黃敏惠、台北市陳時中、高雄市柯志恩、屏東縣周春米、台北市黃珊珊及桃園市鄭運鵬等人皆獲得90分以上的成績，呼籲各縣市候人應具體提出兒少政見。