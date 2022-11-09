人本基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，陳師早在2008年就曾被投訴不適任，僅遭罰6萬元，持續任教至今，要求不適任老師退出校園。（陳淑芬攝）

台中市議員張家銨批評不適任老師，要求教育局盡速查辦。（陳淑芬攝）

人本基金會中辦今天陪同3名家長開記者會指控，中市某國小陳姓女老師教學未依課表授課，把小孩當童工，表現好的發餅乾「薪水」、表現不好是「奴隸」，甚至以「公審」霸凌學生，該師「恣意教學」居然已在該校任教20年以上，要求不適任教師退出校園。台中市教育局回應表示，該校已成立霸凌調查小組，今天將召開教評會調查討論。

人本教育文教基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑說，陳師早在2008年就被投訴不適任，當年只被罰款6萬元就結案，仍持續在該校任教至今已超過20年以上，她今年接任國小2年級導師，採各種「恣意教學」模式，未依課表授課，每堂課40分鐘只上正課10分鐘，其他時間對學生訓話、錄影；一般午睡到下午1時30分，她每週二讓學生睡到下午2時30分。

曾芳苑表示，陳師未經家長同意就帶學生去理髮、堅持不開親師座談會，還把學生當作「童工」，表現好就發放餅乾當「薪水」，表現不好的就是「奴隸」，還叫學生上台讓同學「公審」可否吃餅乾？雖不是打罵體罰霸凌，卻是言語及情緒霸凌。

1名家長說，孩子告知陳老師認為他的頭髮該剪了，沒想到，她某日去接孩子放學竟然頭髮已被剪短了，陳師擅自帶學生到校內愛心義剪理髮，還送小餅乾給孩子當作補償。她了解得知，陳師還嘲諷孩子：「你那麼不愛剪頭髮，乾脆剪光頭好了」，即便孩子抗拒、跟陳師說：「我有跟媽媽說，我不要剪頭髮！」，陳師卻回應：「笑死人」。

另名家長指控，陳師要求學生分組「自治」，由組長當幹部，組員犯錯、吃飯慢、環境沒整理好、不守秩序等，要求組長責任接受處罰或連帶受罰。1名家長則指控，她小孩午覺時間到了，還叫不起來，陳師就貼標籤，封她為「睡美人」。

人本基金會、台中市議員張家銨陪同3名家長開記者會，會中提出3項訴求：陳師立即調離導師職位、停職接受調查；台中市教育局應督導學校依法展開調查，受調查名單應包含近年受陳師教導學生、已轉學學生，是否有遭陳師不當對待，並依《教師法》依法解聘陳師；台中市社會局應立即啟動調查，再次評估陳師是否違反《兒少法》，並開罰。

台中市教育局回應表示，今年9月19日曾接獲家長在局長信箱陳情該師有教學不力情形，未提到體罰；11月5日有家長在教育局長信箱陳情，家長雖未依系統要求做確認回覆動作，但教育局接獲後，即請學校啟動調查。學校今天上午已召開校事會議，成立霸凌調查小組，下午將召開教評會，調查討論停聘、解聘或不續聘等事宜。

教育局指出，家長投書僅反映導師未依課表安排學生作息（午睡時間過長、午餐時間播放影片上課）、不開班親會及未經家長同意逕自帶學生去學校愛心理髮小站剪髮等行為，未提及該導師設立特別座、甚至把學生當童工等情況。