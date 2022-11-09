民眾黨新竹市長候選人高虹安近日深陷助理費風波，昨上午出席立院行程後就未公開露面，外傳高虹安因身心俱疲，昨送醫後目前正在住院。高虹安9日透過競總轉達，昨天上午總質詢後，行程中身體不適，經同仁建議赴醫就診，醫師診斷後，安排注射點滴和進一步檢查，並留院休養。
高虹安也指出，在這段時間因連續大量抹黑事件，為自證清白，經常得利用行程外甚至深夜時間，查找整理資料，導致過度疲勞，但為了新竹市民，為了對抗抹黑，還台灣正面選舉，會堅強以對。
民眾黨新竹市長候選人高虹安近日深陷助理費風波，昨上午出席立院行程後就未公開露面，外傳高虹安因身心俱疲，昨送醫後目前正在住院。高虹安9日透過競總轉達，昨天上午總質詢後，行程中身體不適，經同仁建議赴醫就診，醫師診斷後，安排注射點滴和進一步檢查，並留院休養。
高虹安也指出，在這段時間因連續大量抹黑事件，為自證清白，經常得利用行程外甚至深夜時間，查找整理資料，導致過度疲勞，但為了新竹市民，為了對抗抹黑，還台灣正面選舉，會堅強以對。
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