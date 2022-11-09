從11月8日起，貴州省的疾控檢測機構、公立醫療機構開始執行新的核酸檢測價格，單人單管最高14元（人民幣，下同）／人次，多人混檢最高收費標準調整為2.6元／人次。這是自2022年5月底大陸國家醫保局發布要求下調核酸檢測價格通知以來，第一次由省級醫保局統一下調核酸檢測的混檢價格至3元／人次以下。

不僅如此，單人單管的檢測價格也是創下了新低。這一價格甚至低於剛剛在9月份調完新一輪價格的江西省和陝西省的標準（混檢3元、單檢15元）。

據《第一財經》報導，在政府採購中混檢結算價不止一次出現了低於3元／人次的情況，單人單管的檢測結算價格最低達到了12.2元／人次。

3元以下並非個例

按照貴州省醫保局等四部門下發的《關於調整新型冠狀病毒核酸檢測項目收費標準的通知》，非公立醫療機構以及第三方檢測機構提供新冠病毒檢測服務實行市場調節價，定價應當遵循「公平、合法和誠實信用」的原則，體現保本微利、質價相符，不得借疫生不義之財，倡導參照公立醫療機構新冠病毒檢測價格執行。也就是說，新的價格依然有微利。

事實上，早在7月份，在廣東省中山市的一份街道政府採購中已經出現了2.7元／人份的中標價格。

中國採購網的10月20日一份採購公告也顯示，低於3元的價格依然有企業願意投標。該公告顯示，北京市公安局監所管理總隊新冠病毒核酸檢測服務項目由北京聖維爾醫學檢驗實驗室有限公司中標。中標人在北京市醫療保障局等主管部門發佈的現行價格基礎上報統一折扣率，中標優惠率為75％。北京市現行價格基礎，為新冠病毒核酸檢測單樣本檢測15.2元／次、混合檢測2.6元／人份。折扣率只針對檢測，採樣服務費按北京市醫療保障局等主管部門聯合發佈的現行價格執行（採樣服務費0.8元／人份）。按照中標人的折扣率75％來算，中標後的混採結算價格為單人單管12.2元，多人混檢2.75元。

不僅如此，按照這份標書，如合同執行中北京市醫療保障局等主管部門發佈價格調整通知，折扣率不變，按調整後的價格×折扣率進行結算，採樣服務費也按照調整後的價格結算。也就是說，這份為期一年的服務項目，如果在合同期內北京市醫療保障局等主管部門統一下調核酸檢測價格，這份標的的最終結算價還要同步下調。

多省份陸續降價

11月4日，貴州省醫保局等四部門下發關於調整新型冠狀病毒核酸檢測項目收費標準的通知。疾控檢測機構、公立醫療機構開展新冠病毒核酸檢測項目單人單檢最高收費標準調整為14元／人次（含檢測試劑）；多人混檢（包括政府組織的大規模篩查、常態化檢測）最高收費標準調整為2.6元／人次（含檢測試劑）。

更早之前，8、9月份，陝西省和江西省陸續下發通知，宣佈再次下調新冠病毒核酸檢測項目價格，單人單檢價格不超過15元／次，混檢價格不超過3元／人次。

中國大陸各地大規模的核酸檢測降價，源於5月25日大陸國家醫保局發布的《關於進一步降低新冠病毒核酸檢測和抗原檢測價格的通知》（下稱「通知」）。通知要求各省份要將單人單檢降至不高於每人份16元；多人混檢統一降至不高於每人份5元，對於政府組織的大規模篩查、常態化檢測，多人混檢按照不高於每人份3.5元的標準計費。

此後的6、7月份，大陸各地密集開始下調核酸檢測的價格。據《第一財經》不完全統計，目前大陸各地的單人單管價格多維持在16元／次，混檢價格3~4元／人次。