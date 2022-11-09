搶「雙11購物節」商機，cama cafe'推出拿鐵優惠，自11月9日起至11月15日活動期間憑cama cafe APP會員優惠券，享拿鐵系列大杯以上第二杯7折優惠，包含cama經典拿鐵、微韻輕拿鐵、贅澤厚乳拿鐵、香草拿鐵、蜂蜜拿鐵、黑糖拿鐵、榛果拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、靜岡抹茶拿鐵、黑絲絨拿鐵等，皆可享優惠。

cama cafe並公布2022年指名度最高的人氣拿鐵，排行榜上TOP5依序是:1.cama經典拿鐵,2.經典燕麥拿鐵by OATLY，3.海鹽焦糖拿鐵,4.微韻輕拿鐵，5.贅澤厚乳拿鐵。

拿鐵的靈魂是義式濃縮的萃取，cama cafe的義式咖啡，在2017年義大利IIAC咖啡評鑑比賽，是亞洲唯一獲金獎的咖啡豆（CAT.B組）。同時也榮獲美國Coffee Review 咖啡評鑑91分高分，是國際精品咖啡等級作品。因此cama cafe拿鐵香濃順口、餘韻悠長，搭配不同乳品做風格調配，可以創造出一系列優質的拿鐵作品,每一杯都是精品拿鐵。

都說南部鄉親嗜甜，吃喝都比較甜。而cama cafe拿鐵家族中最幸福甜蜜的作品必屬「黑糖拿鐵」與「蜂蜜拿鐵」,不過從cama cafe全台門市銷售統計來看，這兩款甜感拿鐵販售比例較高的店家，出現在新北市「新店區」,一反大家的刻板印象。看來嗜甜的幸福感，是不分南北一家親。

cama cafe於2021年推出「拿鐵選擇權」概念,利用乳品的口感,研發兩款風格與口味鮮明的「微韻輕拿鐵」與「贅澤厚乳拿鐵」新品。無論消費者對拿鐵的偏好是淡雅滑順,或是濃厚乳香,在 cama cafe都可以找到您的拿鐵真愛。透過全台銷售數據,cama cafe發現「中壢」的鄉親喜歡「贅澤厚乳拿鐵」的比例最高;相反的「新莊」的鄉親則是比較親睞「微韻輕拿鐵」。

cama cafe於2020年即推出燕麥奶拿鐵,成為網路社群眾多評比的首選。燕麥奶的特點在於豐富的膳食纖維,不含乳糖和動物成分,口味帶有自然甜味與穀香,提供給素食、不適乳糖者好好享受拿鐵的機會。從數據發現cama cafe喜歡燕麥拿鐵的消費者分佈在台北、台中與嘉義地區,特別是位於校園旁的門市銷售表現普遍突出,可見學生族群對於燕麥拿鐵接受度也很高。

有別於機器自動沖煮,調入冰磚乳品,cama cafe 每一杯拿鐵都在門市中演繹Bean-to-Cup流程。從手工挑豆、新鮮烘焙1、即時研磨、黃金萃取,最後再搭配高品質鮮乳製作奶泡,即便是外帶飲用,也是杯杯皆有拉花。拿鐵如果缺少了奶泡,就無法享受到如同液態布丁般的滑順口感,因此建議飲用拿鐵的消費者,要在拉花最飽滿的時候直接就口飲用,特別是外帶的消費者,請把握時間,第一時間打開杯蓋大口啜飲、細細品嘗。