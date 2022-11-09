新北市汐止區白匏湖曾被濫砍濫伐與濫倒廢土，因許久無人煙，反讓生態重新回來，現觀察到不少二、三級保育類動物。新北市工務局規畫打造白匏湖生態園區，要在最少的開發干擾下，分區打造完全保育區、緩衝區與遊憩區，也研擬與日前進駐一旁彈藥庫的紙風車劇團合作，打造全國第一座結合戲劇藝術與自然生態的園區。新北市長侯友宜表示，園區預計2025年完工，打造汐止「戲谷」。

工務局長詹榮鋒今在市政會議專案報告工務局4年來以「人本環境、美學文創、安居智能、永續生態」成果，更將逐步讓新建建築物，達到近零目標的建築能效標準，並朝向自然與生態結合，讓新北市邁向友善宜居城市。

其中市府規畫打造汐止白匏湖生態園區，汐止白匏湖過去曾是谷地，但因為濫砍濫伐，加上傾倒建築廢土，數十年人跡罕至，卻也讓大自然有喘息空間，生態慢慢回來，目前在地發現過食蟹獴、台灣藍鵲等二三級保育類動物，也是許多汐止人的秘境。

工務局工程科長鄔豪中表示，生態園區約9.97公頃，大多都是國產署土地，市府不會大規模干擾自然生態，將依照現況分為三個區塊，其中完全保育區就會完全隔離，民眾無法靠近，緩衝區則是民眾看得到但無法接觸，最後則是將民眾占有土地改為遊憩區，讓民眾使用玩樂。

由於一旁第三彈藥庫目前在經發局與文化局協助下，由紙風車劇團進駐，鄔豪中表示，目前市府也正與劇團討論，希望未來相關設計能夠融入紙風車經典劇碼等元素，打造融合戲劇藝術與自然生態的園區。

由於內政部日前也宣布將在白匏湖臨近原女子看守所預定地興建1500戶社會住宅，並規畫40公頃的運動園區，鄔豪中表示，未來可透過步道系統串連。