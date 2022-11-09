在手訂單較月產能高出7到8倍，迅得(6438)明年營運展望樂觀，迅得總經理王年清表示，第4季依往年慣例會略低於第3季，但可望與第2季相近，明年上半年可望比今年上半年好，審慎樂觀看待明年營運。

迅得機械將於今天下午舉行法說會，儘管近期半導體及載板產業傳雜音，半導體廠也縮減資本支出因應，但迅得訂單未受太多影響，營運可望一路好到明年。

受惠於半導體及載板廠訂單強勁，迅得第3季合併營收為16.03億元，季增10.83%，營業毛利為4.78億元，季增22.11%，單季合併毛利率為29.82%，季增2.76個百分點，營業淨利為2.74億元，季增41.16%，稅後盈餘為2.28億元，季增36.1%，單季每股盈餘為3.2元；累計前3季稅後盈餘為5.49億元，年增18.18%，每股盈餘為7.77元。

迅得機械10月合併營收為4.66億元，年增8.74%，累計前10月合併營收為47.56億元，年增17.13%，王年清表示，第4季依往年慣例會略低於第3季，但可望與第2季相近。

王年清表示，目前在手訂單較月產能高出7到8倍，明年上半年可望比今年同期好，審慎樂觀看待明年營運。

為因應半導體客戶訂單需求，迅得機械將於明年啟動擴建新廠，總投資金額約15億元到18億元，預計2024年底完工，新廠完工後預計可增加15%產能。