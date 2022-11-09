在市場關注歐洲央行(ECB)打擊通膨的決心之下，德國短期國債殖利率周二創下多年新高。

歐洲央行官員Joachin Nagel在周二的一場德國銀行同業會議上說，歐洲央行無法放鬆對歐元區高通膨的打壓，有必要大幅加息。

對利率更為敏感的德國兩年期國債殖利率在周二上升2個基點，來到2.21%，創下自2008年12月以來最高水準。

作為歐元區基準的德國10年期國債殖利率則下跌5個基點，至2.27%。

殖利率曲線趨於平緩，德國10年期和2年期國債殖利率之間的利差處於9月22日以來的最低水準。

歐洲央行在上次會議將利息提高75基點，為1.5%。此後包括行長拉加德(Christine Lagarde)等官員陸續地重申央行對於抗通膨的承諾。

在整個歐元區裡，通膨達到創紀錄的10%，而在部分地區甚至更高，荷蘭十月的消費者物價指數為高達年增14.3%。

渣打銀行利率策略師John Davies表示：「我認為市場正在開始理解，儘管你也許已經看到了美國通膨見頂，歐洲通膨也接近見頂，但很難決定之後的軌跡」。

貨幣市場顯示，投資人目前預期歐洲央行利率的峰值將到達3%，高於一周前的2.8%預期。央行目前的利率水準為1.5%。

Daves說：「我們以前也曾上漲過這個3%的水準。最終我們認為事實將證明這種預期過高，我們預計歐洲央行不會走到此一水準」。