在市場關注歐洲央行(ECB)打擊通膨的決心之下，德國短期國債殖利率周二創下多年新高。
歐洲央行官員Joachin Nagel在周二的一場德國銀行同業會議上說，歐洲央行無法放鬆對歐元區高通膨的打壓，有必要大幅加息。
對利率更為敏感的德國兩年期國債殖利率在周二上升2個基點，來到2.21%，創下自2008年12月以來最高水準。
作為歐元區基準的德國10年期國債殖利率則下跌5個基點，至2.27%。
殖利率曲線趨於平緩，德國10年期和2年期國債殖利率之間的利差處於9月22日以來的最低水準。
歐洲央行在上次會議將利息提高75基點，為1.5%。此後包括行長拉加德(Christine Lagarde)等官員陸續地重申央行對於抗通膨的承諾。
在整個歐元區裡，通膨達到創紀錄的10%，而在部分地區甚至更高，荷蘭十月的消費者物價指數為高達年增14.3%。
渣打銀行利率策略師John Davies表示：「我認為市場正在開始理解，儘管你也許已經看到了美國通膨見頂，歐洲通膨也接近見頂，但很難決定之後的軌跡」。
貨幣市場顯示，投資人目前預期歐洲央行利率的峰值將到達3%，高於一周前的2.8%預期。央行目前的利率水準為1.5%。
Daves說：「我們以前也曾上漲過這個3%的水準。最終我們認為事實將證明這種預期過高，我們預計歐洲央行不會走到此一水準」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。