被譽為「最強新人」的演員林奕嵐年僅20歲，中美混血的她擁有獨特清新氣質，近來在《她和她的她》飾演該劇女主角許瑋甯的高中時期，本就以長相酷似王祖賢聞名的她，在劇中發揮不俗的演技，現實中的她則與伊能靜的兒子小哈利(庾恩利)感情十分要好，曾曬出兩人的親密合照，引發不少關注，林奕嵐還透露，小哈利的衣服價錢都所費不貲。

林奕嵐過去多次曬出與小哈利的合照時，可見兩人親密靠近彼此，互動像一對情侶般，此外，小哈利也曾在自己IG親暱對她甜喊：「girlfriend(女朋友)」，有時還會以嵐妹來稱呼她，引發外界對兩人關係諸多揣測，女方則表明兩人是朋友關係，未再透露更多細節，直到最近林奕嵐才更進一步解釋，兩人是台北美國學校的同學，在校期間變成好麻吉。

小哈利過去PO出的摟妹合照，對象正是林奕嵐。(圖/小哈利 IG)

根據《三立新聞網》報導，林奕嵐和小哈利感情要好，過去林奕嵐生日時，小哈利還發限時動態幫她慶祝，近來受訪時，被問及是否看過小哈利穿女裝？林奕嵐也豎立大拇指說：「有！很漂亮」，至於是否向小哈利借女裝來穿？她也笑著否認：「不會！他的衣服都比我貴」。她也說道小哈利最近較忙，沒時間收看《她和她的她》，但有做出承諾一定會補進度。