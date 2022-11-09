國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營今天上午召開「敲中大會」記者會，台北市議員王鴻薇、蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘出席。（摘自蕭羽耘臉書／楊亞璇台北傳真）

九合一選舉進入倒數階段，民進黨8日推出北北基桃1200元月票。國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營今天上午召開「敲中大會」記者會，北市議員王鴻薇質疑，國民黨早已提出政策，民進黨卻抄好抄滿，過去代表民進黨參選台北市長的姚文智曾批1280是「解嚴時代的政策買票」，現在北北基桃1200是政策買票2.0？批民進黨前言不對後語。

王鴻薇說，民進黨昨天好像推出了不起牛肉大餐，但原創新、財務可行性都不堪一擊，早在10月7日國民黨桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑已經和洪孟楷、游毓蘭和開公聽會，台鐵、基捷要納入雙北定期月票，已經提出擴大1280方案，民進黨抄好抄滿，就是在跟在野黨致敬，應該謝謝國民黨有這麼好的政策。

王鴻薇說，1280是由雙北推出，台北是民眾黨、新北是國民黨執政，那基隆、桃園市兩位市長在睡覺嗎？鄭運鵬、蔡適應都當了6年立委，在立法院可曾提出案？等到選舉才赫然想起，來抄一抄國民黨政策，實在睡得太久。

王鴻薇指出，1280必須做補貼，台北市、新北市6、4分擔，雙北補貼金額一年最高達到10億，昨天交通部立刻出來打臉，降到1200元補貼金額高達35億，丟臉之後由行政院長蘇貞昌說來研究如何補助。

王鴻薇批評，支票開的很大，主要要補貼的是台鐵通勤族，要不要問一下台鐵？台鐵現在虧損累累，錢從哪裡來？還是選前開支票畫大餅就好了？選後做不到就算了？是不是選前大撒幣？

王鴻薇再轟，當年雙北1280月票，當時民進黨台北市長的候選人姚文智批評是「解嚴時代的政策買票」，現在北北基桃1200又是什麼？政策買票2.0？要不要請姚文智作為電影題材。

她認為，民進黨前言不對後語，抄好抄滿，財務規畫做好了嗎，必須講清楚說明白，當然希望擴大服務範圍，但不能讓財務窟窿拖垮市政。