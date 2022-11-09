女星Makiyo（川島茉樹代）與小3歲老公「小金」於今年5月宣布結婚後，便在10月底迎來寶貝兒子，正式成為新手爸媽，但沒想到本月5日Makiyo突然開直播抱怨小金「很假、很表面」，甚至吵到離開月子中心，令外界傻眼。事隔多日，Makiyo於8日晚間再開直播，坦承夫妻倆仍在冷戰中，雖老公會來看兒子，但敷衍態度還是讓她氣炸。

Makiyo目前仍在月子中心休養，而自5日開直播砲轟老公小金掀起熱議，她昨日又在FB上開直播與粉絲聊天，被問到與老公是否和解時，Makiyo不諱言坦承兩人還在冷戰，但細節不願多談，怕自己會說出更多不滿。她透露至今住在月子中心才3天，第一天就吵架、冷戰，雖老公會來看小孩，但Makiyo不讓他進來房間，避免兩人再度爭吵；加上Makiyo是剖腹生產，傷口實在太痛，有時候還會痛到尖叫，也難免會有脾氣，因此她認為現階段還不適合溝通。

Makiyo還透露，現在看到老公就會胃痛、血壓飆高，「他會逼人，冷戰中我沒有跟他聊，我有互相，互相一定要，但真的感覺很敷衍的互相」，她也希望老公能夠改進，兩人才能好好生活，而目前都是閨密在月子中心照顧、陪伴她。而網友看到後也紛紛為她加油打氣、並要她保持心情愉快，好好照顧身體。

而面對Makiyo的指控，小金透過《三立新聞網》透露「老婆剖腹恢復期漫長，那種疼痛是我也沒辦法替她分擔，卻又在她最需要我的時候失去耐心，都是我的錯。」至於Makiyo怒控他只能看小孩，小金表示「現在見面可能也是吵架，她有很多人照顧也很安全，我會去看兒子也會跟護理人員追蹤老婆狀況。」最後他也語重心長表示自己會繼續努力，因為不管再怎樣Makiyo都是他老婆，也是兒子的媽。