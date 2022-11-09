FIRST PRIDE 植物肉系列產品

「植物肉」在台灣近年來蔚為風潮，知名美國泰森食品公司也推出旗下植物肉品牌「FIRST PRIDE」於今年2022年11月上市台灣市場，首推植物肉點心系列，吃起來沒有傳統素肉的味道，採用先進技術將原物料黃豆搖身一變成為取代動物性蛋白質的新選項，主打口感如同真肉般的肉感十足，被讚譽為「連肉食系也無法抗拒的植物系美味」!

為了讓更多人認識FIRST PRIDE植物肉，今年11月11日至13日活動期間每日13點至晚上22點，在台北市信義區香堤大道由臺北市政府商業處主辦的臺北網紅節，FIRST PRIDE植物肉品牌首次共襄盛舉，現場擺設攤位推廣介紹品牌產品，只要在三天活動期間現場打卡拍照，即可獲得每天限量免費供應的植物肉香脆原味G米花試吃品。

另外，於11月11日(五)活動當天下午五點，邀請到電玩女神解婕翎在momo購物網、臺北網紅節FB線上直播，熱情介紹FIRST PRIDE植物肉新品特色與限量超殺優惠，除了不可錯過的線上直播活動外，11月12日(六)下午三點在活動現場主舞台區，也有FIRST PRIDE植物肉有獎徵答活動，邀請民眾搶先體驗。

FIRST PRIDE植物肉以黃豆為原物料，採先進技術提升植物肉的口感及美味度，產品屬於植物五辛素，烹調簡單又方便，不用提前解凍，只要使用家裡的氣炸鍋、烤箱或油炸後就可以食用，無論是在家追劇、朋友狂歡、半夜嘴饞，FIRST PRIDE都是首選良伴，輕鬆享受美味的植物肉，其中FIRST PRIDE植物肉香脆原味G塊，亦獲得泰國曼谷消費者票選為【植物肉產品優勝獎】的殊榮。

FIRST PRIDE植物肉香脆原味G塊，獲得泰國曼谷消費者票選【植物肉產品優勝獎】。（圖／品牌提供）

即日起至momo臺北網紅節專屬商城下單購買，即享有買2送1優惠，同時於7-11的天素地蔬複合店、全台7-11i預購、i划算、Uber Eats超市、唯素主義網購平台也可以購買。