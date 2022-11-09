警方在曾參與車聚的車輛內，起獲2把長槍、86顆子彈；另1名林姓犯嫌帶著2把長槍、4把手槍、1顆子顆，向專案小組投案。。（洪靖宜攝）

警方另於葉姓男子白色賓士車搜出2把長槍、86顆子彈。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市大寮區昨日凌晨發生槍擊案造成2傷，高雄警方經過14小時的追緝，先在台東逮捕5名嫌犯，隨後1名21歲的林姓嫌犯帶著2把長槍4支短槍投案。警方查出，受傷的侯姓男子於案發前約1小時曾於大寮區保福宮附近與幾輛車聚集，隨後就發生槍擊案。初步了解，雙方積怨已深，近日又在網路爆發糾紛，但目前被逮的人都稱是「支援輸贏」，因此真正的犯罪動機和原因仍待釐清。

大寮區8日凌晨近4時發生槍擊案，導致26歲侯姓男子頭頸部中彈，另一車翁姓男子右大腿中彈，案發後，3輛涉案車輛就四處逃竄，高雄警昨跨區在台東警協助下，於昨晚6時許在台東草埔隧道口逮到宋姓、曾姓、曾姓、黃姓及沈姓等5名嫌犯，漏夜將人帶回高雄。

隨後於今日深夜1時多，一名涉嫌開槍的21歲林姓嫌犯自知難逃法網，帶著2把長槍4支短槍到林園分局投案，他坦言當時持2把短槍開車掃射，警方清槍從其中1把短槍內發現1發卡彈的子彈。

經初步了解，其實就在槍擊案發前約深夜3時許，侯姓、葉姓及陳姓還有翁姓男子等5輛車，就先在大寮區保福宮附近聚集出現，但因為看到警方巡邏車後，隨即鳥獸散，過沒多久就發生3輛車追上侯男及翁男2車開槍事件。

員警除了先在台東、屏東及前鎮找到3輛涉案車輛，但車上都沒有槍枝，並在晚間約7時許，循線找回當時曾參與聚會的葉姓男子白色賓士車，從車上搜出2把長槍、86顆子彈。

高雄警今也擺出槍枝和子彈開記者會，由刑大大隊長洪松田說明，相關細節持續偵訊中。初步了解，雙方積怨已深，近日又在網路爆發口角糾紛，才相約出來談判引起衝突，但目前涉案人對於真正起衝突原因仍避重就輕，甚至也都表示自己是「支援輸贏」，因此真正的犯罪動機和原因，待進一步釐清，並追查槍枝來源。