任職於台南百貨的葉姓櫃姐，今年1月至4月與張姓男友交往，交往期間葉女常以「裸訊」的方式與張男聊天，不料張男竟偷錄下葉女的裸體畫面；感情生變後，張男多次恐嚇葉女要將影片外流，並向葉女的家人與同事造謠，指控葉女有在兼職色情直播，要求公司開除葉女。高雄地檢署依妨害秘密、加重誹謗罪將張男起訴。

經調查，葉女任職於台南某百貨，張男則是住在高雄小港區，2人因遠距離戀愛，常以視訊的方式聊天，聊天過程中葉女會以裸體的樣貌與葉男交談，葉男便趁機錄下張葉女的私密影片。

6月時，2人感情生變，張男相當不滿被葉女分手，多次傳訊息恐嚇葉女，表示自己一定會毀了葉女，還說出「反正我一定會毀了妳，我會先去舉發妳公司」、「現在就以毀了妳為目標，真的垃圾」、「一定要讓你失業，也讓你同事知道你什麼人，傷害人是要付出代價的」等言論，執意要將事情鬧大。

但張男不是說說而已，他不僅私訊葉女同事、公司粉專，告訴大家葉女有在做色情直播主，要求公司開除葉女；更傳訊息給葉女的胞妹和前夫，散播葉女做色情直播主的謠言，還說要證據的話他都可以提供，並傳送葉女舔舌頭的照片給前夫，想要證明所說屬實。

葉女知情後相當害怕，於是報警處理，張男遭逮後，坦承自己有錄下葉女裸訊時的畫面，但他辯稱當時葉女知情後有說「沒關係，你拍」。

檢警透過張男與葉女同事、友人、家人的對話，認定私密影片沒有外流，但張男偷拍葉女畫面以及造謠言論的罪行都屬實，依照妨害秘密、加重誹謗罪將張男起訴。