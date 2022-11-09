隨著陽明交大及成大團隊成功發射科研火箭，我國太空研究進入新境界。國科會主委吳政忠今天表示，2026年我國將發射第一顆自主研發的低軌道衛星，而現在有7校、8個系所申請成立太空相關系組，以因應太空產業所需人才。

7月10日，陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊於屏東旭海的短期科研探空火箭發射場，成功發射我國第一枚科研火箭，創造歷史新頁：接著，成大團隊在11月8日在同樣場地成功發射我國第二枚科研火箭。

立法院教育及文化委員會今天審查國科會預算，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，昨天成大團隊成功發射科研火箭，這是不是代表我國有能力發射自主衛星？

張廖萬堅說，國家太空中心現在人力是268人，預計明年起連續3年，每年招募約100人，到2025年時，整體規模達到500至600人，這麼多的太空人力需求，從何而來。

張廖萬堅進一步指出，台灣和韓國處於競爭關係，但韓國在太空領域的研發經費每年達到190億元，我國明年太空預算僅56.7億元，不到韓國的1／3，經費太少，影響我國太空科技的發展。

民進黨立委林宜瑾也質詢說，目前國內僅有中央、陽明交大及成大有跟太空相關的系所，但國內未來對太空人才卻有很大的需求，政府應該提早規畫因應。

吳政忠回應，我國自主研發的第一顆低軌道衛星，預計在2026年發射。因應我國太空發展，國家太空中心目前的人力是268人，明年預計增加到367人，然後逐年增加到600人。

吳政忠進一步指出，配合我國太空政策，大學也會投入培育相關人才，目前已有7校、8個學系申請成立太空相關系組，教育部預計年底前決定是否核准，明年8月第一批新增的太空學系學生將入學。

對於我國太空預算不到韓國的1／3，國家太空中心主任吳宗信說，台灣和韓國的物價不一樣，二者不能相提並論。我國太空預算去年是21億元、今年是30億元，明年將增長為56.7億元，已增加很多。