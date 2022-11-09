到好巿多購物衰遇小偷。一名女網友日前到好市多中壢店買一箱649元的啤酒，結帳完把啤酒放在手推車下方架子上忘記帶走，上車後馬上發現，但回去找時整箱啤酒已不翼而飛，從忘記拿到折返回去找全程僅3分鐘，啤酒就被人搬走，她只好無奈報警，就連網友也表示，這種事經常發生。

這名女網友在臉書「爆怨公社」指出，3日晚上7點左右到好市多中壢店購物，買了一箱649元的啤酒，因為體積大放在手推車下方，之後到停車場上車準備開出去時，突然想起手推車下方的啤酒忘記拿，趕快開回放手推車的地方，全程約莫2到3分鐘，酒已經不見了。

原PO說，整箱啤酒遺失後馬上到會員部求救，工作人員用對講機呼來喚去都沒人發現那箱啤酒，後來主管來了，看監視器後表示啤酒確實是被別人搬走，她隨即報警處理，感嘆詢問是否有人也有類似經驗。

對此網友們紛紛表示在好市多這種事常有，分享慘痛過往，「我被拿過披薩，整盒放車頂，去放個推車回來就沒了」、「有一次買完到熟食部想說買個東西吃，結果整台推車就不見了！還好手腳夠快，剛好看到對方在把東西放上車」、「很常看到推車上的商品被遺忘欸」。

也有不少網友支持原PO報警的決定，「這個吉下去很好抓，不是侵佔就是竊盜」、「根據監視器查會員資料不就好了，這麼貪為了一箱啤酒被抓，活該而已！」、「可以去好市多表示願意花年費，為了酒偷竊？無法理解」。

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