新北市長侯友宜今天表示，10日將請假開始選舉。對手民進黨新北市長候選人林佳龍說，侯友宜什麼時候請假不重要，因早處於競選狀態，之前有很多公私不分，認為這次年底市長選舉就是選只做半年與4年市長的選擇，並酸侯友宜「貪心」，要選市長也要選2024總統；選前之夜要板橋第一運動場也要區運路，「一個屁股能夠坐兩張椅子嗎？」

林佳龍指出，侯友宜早在宣布請假前，就公私不分，把市府當作競選辦公室，也全國輔選趴趴走，外傳他選了市長後要去選2024總統，就是只做半年市長，但他是承諾做滿4年的市長，認為這次年底市長選舉就是要選一個半年與4年市長的選擇。

林佳龍還說，希望侯友宜請假去參選後，不要再去指導選前之夜借場地問題，侯半年前偷偷摸摸人登記板一運動場場地，現在卻稱保密，不敢說是用什麼單位登記取得板一場地，因為禁不起檢驗，可能涉及到偽造文書，因為登記的人不是侯，根本就是球員兼裁判、黑箱作業，又以安全理由不讓我們用區運路，如同8年前侯友宜當時所屬市府打壓游錫堃參選市長一樣，逼得我們最後沒有選前之夜可以辦。

但林佳龍說，還是會堅持舉辦選前之夜，因為這是人民的權利，請對手讓出一個場地，不要製造無謂的紛爭，要侯就HOU HOU選舉，讓我們也可以好好舉辦選前之夜。