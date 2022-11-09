日本海上自衛隊與美國、澳洲、印度海軍11月8日展開「馬拉巴爾」聯合軍演，美方出動核動力雷根號航空母艦，日澳印也派出各型護衛艦，4國總計投入14艦參與這場海上軍演。

日本放送協會（NHK）報導，日美澳印4國海軍司令11月8日在日本神奈川縣橫須賀市舉行的儀式上，都表達強化彼此合作的想法。

這場4國聯合軍演名為「馬拉巴爾」（Malabar），原本是美國海軍與印度海軍從30年前開始舉行，後來海上自衛隊與澳洲海軍分別從2007年及2020年加入軍演行列。

「馬拉巴爾」聯合軍演今年在日本周邊太平洋舉行，時間從11月8日到15日。4國海軍司令11月8日出席在橫須賀的聯合軍演舉行儀式。

海上自衛隊自衛艦隊司令湯淺秀樹說，日美澳印是重視國際社會規則且團結一致反對藉由武力片面改變現狀的夥伴，「在國際情勢劇烈變動之際，向全球展現4國緊密合作與團結具有極為重大的意義」。

美軍第7艦隊指揮官湯瑪斯（Karl Thomas）說，「對於有意改寫規則的國家，『馬拉巴爾』代表我們不會默視」，表達4國強化合作的看法。

日美澳印在「四方安全對話」（Quad）框架下，推動包括安全保障等各領域合作，這次的聯合軍演有包括美軍核動力航空母艦等共14艘艦艇參與，將進行反潛等演習科目。

共同社中文網報導，聯合軍演在日本關東地方以南的太平洋上實施反潛、艦對空訓練及海上補給等，美方出動雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）；日本派出護衛艦日向號、不知火號及高波號；印度及澳洲也派出護衛艦參與。