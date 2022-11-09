林務局與一建築師事務所合作在舊斗六糖廠開設竹工坊，目前仍在執行中。（周麗蘭攝）

斗六糖廠內目前有一個林務局竹工坊的計畫正在執行中。（周麗蘭攝）

以古坑鄉草嶺村石壁的孟宗竹林作出的成品。（周麗蘭攝）

廣達13公頃的舊斗六糖廠自1994年停產閒置迄今，台糖公司正執行5棟建築物修復，盼重新活化；古坑鄉草嶺村的石壁森林療癒基地每年需疏伐15萬枝竹子，雲林縣府決定結合兩地開創雲林的竹創產業，斗六糖廠未來將變身為「竹產業創新基地」。

舊斗六糖廠該廠於1994年停產、1998年拆除生產設備、2010年廠區部分廠房及建築登錄為文化景觀區，是許多老斗六人的回憶，閒置20多年來，它的光輝歷史已漸被淡忘。

文觀處長陳璧君指出，台糖公司正從事政區內5棟建築物修復工程，預計2023年9月完工，台糖期盼縣府協助後續活化，比照北港糖廠模式開發，加速斗六糖廠文化景觀再造。

縣府城鄉發展處長林長造表示，先前林務局與一建築師事務所合作在舊斗六糖廠開設竹工坊，目前仍在執行中，而縣府正在打造的516公頃「石壁森林療癒基地」每年必須定期疏伐孟宗竹，斗六糖廠剛好是最合適的竹產業基地，可結合竹林生產、疏伐、竹材利用、景觀設計、工藝發展。

雲林縣長張麗善今（9日）在糖廠人員、及縣府相關局處長陪同下勘查舊斗六糖廠的竹工坊。

張麗善表示，縣府爭取到竹創生計畫和台糖公司合作，她責成文觀處、水利處、城鄉發展處、農業處、建設處跨局處合作，斗六糖廠也可複製縣府活化北港糖廠用地的經驗。

張麗善說，斗六糖廠土地活化結合草嶺村石壁療癒基地的孟宗竹疏伐，剛好也串聯了古坑鄉、斗六市的觀光休閒產業，未來竹子在斗六創作、在古坑石壁展示。

斗六市長林聖爵則表示，縣府從推動新舊斗六城區的連結到河川整治、斗六糖廠活化為竹創中心，一直到膨鼠森林公園，此條微笑軸線是振興斗六觀光的主軸，斗六市公所全力配合縣長張麗善的施政，使斗六台糖糖廠整體活化，帶動斗六觀光。