Rita新造型深Ｖ開到肚臍，美胸全都露。（圖／艾迪昇傳播提供）

Rita首次發行專輯《年華》一鳴驚人，她扎實的歌唱功底，以及20首新歌加上經典選歌，深情唱出女性在各感情階段的嚮往、無奈與醒悟，在現今以饒舌、R＆B為主流的唱片市場，成功引起關注，好成績反映在各大銷售與點播榜上。唱片公司一口氣拍了10多支MV，Rita隨著音樂情境，扮演京劇名伶、失戀女子、錯身三世情緣的女同志，甚至反串古代俠士，造型吸睛。

首波主打歌〈年華〉MV上架1個月觀看次數就破了120萬，第二波主打歌〈欠你的自由〉MV也湧進65萬觀看人次。另外，歌曲搭配韓劇也帶動買氣，〈年華〉專輯數次攻占博客來唱片銷售榜冠軍，也屢屢站上各大電台點播排行榜首，Rita得知好成績不敢置信：「雖然我是要圓夢，但這一切好像作夢一樣，這也表示只要是好的作品，就會有人喜愛。」

Rita出專輯成功收穫名聲，但酸言酸語也伴隨而來，有部分酸民在她的社群平台調侃、訕笑，她不畏懼酸民留言，幾乎每一則全都自己回覆。有留言虧她唱腔，「應該是比較像我父母哪一輩老派的唱法，她回：「知道是妳父母的唱法，歡迎爸媽一起來聽歌，這也是一種孝順的表現。」還有人直接開嗆：「聽了好難受！可不可以不要出來打歌？年代不一樣了，年輕人不愛！」她也笑笑給一記回馬槍，「若不開心，何必苦苦留戀此處呀」，還勸道：「年輕人，長輩也要好好的活著聽歌呢！我也要好好的活著、好好的唱歌 ！所以不好意思，給長輩們一點空間吧！」

Rita解釋，自己完全沒想那麼多，就算有人討厭也不會放在心上，還表示看這些留言饒富趣味，對於有些天馬行空的批評，甚至會回覆「太有創意了，我都沒想到」。不過絕大多數的回饋都是正面，有歌迷謝謝她的歌就像暖流，也有8、9年級生讚美她的歌很有後勁很有韻味。而她也樂與網友互動，她說：「音樂本來就是多元的，我小時候就常唱我媽媽愛聽的歌來娛樂她，所以對音樂的喜歡跟接受度很廣，真正喜歡音樂的人才能真正了解何謂音樂的包容度，唱歌不是只有一種唱法。」