2022臺北網紅節盛大開幕，今年特別與momo購物網合作推出限時商城，主打網紅推薦好物，多種商品琳瑯滿目，全面最低5折起，11月11日至11月13日更於香堤大道舉辦現場活動，聯手知名KOL直播帶貨，熱鬧非凡！排隊火鍋名店海底撈共襄盛舉，結合宅居商機，推出冷凍「麻辣紅燒牛肉麵＋香辣火鍋鮮肉包」組合商品推出超值優惠價，只要簡單復熱，就可在家輕鬆享用香噴噴的海底撈美味。

使用經典海底撈麻辣底料製作「海底撈麻辣紅燒牛肉麵」，湯頭香麻過癮，搭配特製的刀削麵，口感如手工麵一般Q彈有勁，畫龍點睛。牛肉麵的靈魂則採用上選牛腱部位，半筋半肉層次鮮明，軟嫩好入口，天冷不想出門來一盒就對了！

獨家特製，海底撈專屬風味「海底撈香辣火鍋鮮肉包」，採用獨特工法技術，麵皮如手工般Q彈有嚼勁，並精選國產豬前腿肉佐以蔬菜完美入餡，肉質鮮甜不膩口，一口咬下超滿足，香辣過癮唇齒留香，下午當點心、半夜肚子餓，輕鬆復熱快速解決，冰箱儲糧必備品，居家好良伴。

海底撈香辣火鍋鮮肉包產品介紹。(圖／南聯提供)

於活動期間在現場活動攤位每日舉辦限時免費拿好禮活動，每日下午13時至16時，限時轉盤遊戲拿好禮，回答轉盤上的問題就能獲得小禮物，限量150位參加，同時16時開始，現場拍照打卡發文，貼文內容標註「#海底撈麻辣紅燒牛肉麵」或是「#海底撈香辣火鍋鮮肉包」，就能獲得小禮物，每日限量150位，送完為止。活動壓軸重點於11月13日晚上19時至21時由明星KOL熊熊直播帶貨海底撈「麻辣紅燒牛肉麵＋香辣火鍋鮮肉包」組合商品，現場超殺優惠組價。