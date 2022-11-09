戴爾集團拓展與Red Hat的長期策略關係，推出全新解決方案以簡化部署，並於多雲環境中管理本地端環境與容器化基礎架構。戴爾科技集團與Red Hat共同研發的混合雲解決方案，以更一致的方式將本地端Red Hat OpenShift的管理範圍擴展至公有雲及邊際。此套自動化基礎架構將使用戴爾軟體，在可擴充的戴爾軟體定義儲存上，達成Red Hat OpenShift的全端整合，以實現雲端靈活性，並協助簡化本地端營運。應用程式敏捷性為企業維持競爭力的關鍵因素，透過緊密的整合，企業僅需要開發一次應用程式，即可透過通用營運模型，輕鬆地於任何地點進行部署。

Gartner預測，在2027年前，全球會有90%的企業將於生產環境中採用容器化應用程式。然而，隨著採用率的提升，企業也將面臨更多部署和管理容器部署，以及尋求更多專精容器技術的IT人員相關的挑戰。結合戴爾科技集團與Red Hat雙方優勢的解決方案，將可協助企業加速雲原生應用程式的開發及營運（DevOps），並消弭IT管理的瓶頸。

戴爾基礎架構解決方案事業群總裁Jeff Boudreau表示：「藉由戴爾科技集團與Red Hat的合作，是我們戮力建立多雲生態系的關鍵，提供更好的靈活性與選擇，協助客戶在多雲環境中開發更多應用程式與升級現有應用程式。透過Dell APEX和Red Hat OpenShift，可緩解基礎架構相關問題，讓開發者更能專注於研發創新產品及服務。」

Red Hat資深副總裁暨產品負責人Ashesh Badani表示：「客戶希望能在任意位置執行應用程式，並根據業務需求靈活移動於資料中心、邊際及多個公有雲之間。藉由拓展與戴爾科技集團的現有合作，我們將Red Hat OpenShift領先業界的企業Kubernetes平台與戴爾強大的基礎架構技術相結合，為客戶的混合雲營運提供比以往更豐富的選擇和更強的靈活度。此合作將有助於簡化組織因應不斷演變的企業IT需求，讓IT團隊僅需建構一次本地端應用程式，即能在開放式混合雲中隨處運行。」