上海商銀(5876)推動全員運動風氣，去年首次通過教育部體育署運動企業認證後，今年再獲頒「運動年曆企業積分聯賽季軍」，11月8日由教育部長潘文忠頒獎，上海商銀總經理林志宏代表受獎。

上海商銀以「工作與健康平衡」為目標，透過「倡導正當休閒活動」、「培養健康身心」、「凝聚向心力」等行動策略，支持員工發展網球、羽球、桌球、健身運動、瑜珈、壘球、高爾夫球及籃球等運動社團活動，並因應疫情推動全行「零接觸」運動。

上海商銀為推動運動風氣，鼓勵員工參與各項運動社團活動，並由福利委員會或行方補助員工自主參與銀行公會舉辦羽球賽、高爾夫球賽、網球賽、保齡球賽等金融盃體育競賽，提升員工參與體育活動，並持續關懷員工身心健康。

上海商銀今年榮獲勞動部頒發「工作生活平衡獎-員工關懷獎」，並通過ISO 45001職業安全衛生管理系統及ISO 14001環境管理系統認證，此次首度參與教育部體育署 i Sports運動年曆積分賽，即獲得季軍的榮譽，亦為唯一獲獎的金融機構。

因應疫情，林志宏也鼓勵員工在保持安全社交距離下，維持規律運動，今年推動全行「2022-活力永續運動競賽活動」，鼓勵員工慢跑或騎自行車，透過「零接觸」運動模式，強化同仁體能及紓緩工作壓力，打造幸福職場與幸福企業，並以健康諮詢中心、按摩小站，實體及線上健康講座、體適能檢測活動，降低員工運動傷害、提升員工身心素質等積極作為，帶動員工運動風氣，未來亦將持續建構多元運動環境，落實推動永續發展。