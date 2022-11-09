高雄大寮8日凌晨發生槍擊案，不到14小時破案，高雄市長陳其邁感謝警方高效率破案，表示高雄市槍擊案到今年為止有3件，是6都最低，警方打擊犯罪非常辛苦，希望大家給予基層警察同仁多一點鼓勵及支持。

高雄大寮8日凌晨發生飛車槍擊案，2輛轎車被3台轎車連開15槍，造成2人中彈，槍手開車逃逸，高雄市警方在14小時內聯合多個單位會同台東大武分局，於台東和屏東交界處圍捕到5名嫌犯到案；高雄市長陳其邁表示，要感謝警方展現高效率的破案，在14小時內就逮捕兇嫌。

陳其邁說，高雄市槍擊案，到今年為止有3件，是6都最低，其實基層員警在這1年來，對於打擊犯罪，尤其是遏止黑槍，是非常辛苦也非常地用心，希望他們在維護治安，及面對這種出生入死，大家要給基層警察同仁多一點鼓勵，也給予支持。

陳其邁指出，警察同仁為了維護治安工作，經常要犧牲跟家人一起的時間，有時候甚至要冒著很多危險，因此要支持基層的警察同仁，不要打擊警察同仁的士氣。